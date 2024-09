Telegram यूज करने के जान लें नए नियम, वरना हो जाएगी जेल!

नई दिल्ली•Sep 25, 2024 / 09:06 am• Akash Sharma

Telegram New Rules 2024: टेलीग्राम के सीईओ पवेल दुरोव (CEO Pavel Durov) ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के नए नियम को लेकर एक जरूरी घोषणा की है। सीईओ पवेल ने कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स का पर्सनल डेटा, जैसे- आईपी एड्रेस (IP address), फोन नंबर (Phone Number) और कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी (Law enforcement) के साथ शेयर की जाएंगी। टेलीग्राम की नई सेवा शर्तों (New Conditions of Service) में किए गए महत्वपूर्ण अपडेट (Update) का यह कदम हिस्सा है। इसका उद्देश्य टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों (Illegal Activities) को रोकना है।

Telegram की नई सेवा शर्तें (New Terms And Conditions) टेलीग्राम ने अपनी सर्विस शर्तों में बड़ा अपडेट किया है। इन नई कंडिशन से इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल यूजर्स की पहचान की जा सकेगी और उन्हें कम किया जा सकेगा। इस अपडेट में टेलीग्राम अब उन यूजर्स की जानकारी साझा करेगा जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त यूजर्स की जानकारी साझा करके, टेलीग्राम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा। इन जानकारियों में यूजर्स के फोन नंबर और आईपी एड्रेस शामिल हैं।टेलीग्राम का यह कदम कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law enforcement) के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए है। अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए AI का उपयोग टेलीग्राम ने अपने सर्च फीचर में अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) का उपयोग करना शुरू कर दिया है। AI टेक्नोलॉजी अवैध कंटेंट को पहचानने और उसे प्लेटफॉर्म से हटाने में मदद करती है। AI का उपयोग करके, टेलीग्राम अवैध कंटेंट को तेजी से और प्रभावी ढंग से हटा सकता है। टेलीग्राम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।