Travel Loan: क्या होता है ट्रैवल लोन, जानिए इसके लिए नियम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

Eligibility and important Documents for Travel Loan ट्रैवल लोन के लिए ये है पात्रता (Eligibility For Travel Loan) ट्रैवल लोन पर्सनल लोन की तरह होते हैं। ये भारत में जॉब करने वाले लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। ट्रैवल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वेतनभोगी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने की नौकरी पूरी करनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर 700 या उससे अधिक का होना आवश्यक है और न्यूनतम मासिक वेतन 20,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप ये कैटेगरी को पूरा करते हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जरुरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड (Aadhaar Card),इनकन टैक्स रिटर्न (Income Tax Return), पासपोर्ट (Passport) और हाल की पासपोर्ट साइज की फोटो शामिल है। भारत में ब्याज दरें लगभग 10.75 प्रतिशत से शुरू होती हैं और इसे अधिकतम 6 साल में भरना होता है।

ट्रैवल लोन के लिए ऐसे करें आवेदन (How To Apply For Travel Loan) ट्रैवल लोन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने चुने हुए बैंक या वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाएं और फिर आवश्यक जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। इसके बाद वैरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। बैंक आपके विवरण की समीक्षा करेगा और यदि सब कुछ सही पाया गया, तो आपके आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया सरल है और सही दस्तावेज के साथ आपके लोन की मंजूरी में मदद मिलेगी। हालांकि, इस लोक के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि इसमें ब्याज दरें अधिक होती हैं और समय पर न चुकाने पर आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं।