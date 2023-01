'सच को बाहर आने की होती है बुरी आदत', PM मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बोले राहुल गांधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को ब्लॉक करने के आदेश को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि "सच को बाहर आने की बुरी आदत होती है।"

'Truth has a nasty habit of coming out': Rahul Gandhi on BBC documentary on PM