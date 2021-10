Uttarakhand Rain: बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, अब तक 47 लोगों की गई जान, आज भी कई इलाकों में बारिश के आसार

नई दिल्ली। उत्तराखंड में बारिश ( Uttarakhand Rain ), भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के चलते प्रदेश के कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में आई इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। अकेले नैनीताल में 25 लोगों की मौत हुई है। कुमाऊं और गढ़वाल इलाकों को मिलाकर 42 लोगों की जान गई है।

अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी से हालातों पर नजर बनाए हुए है। रेस्क्यू ऑपरेशन ( Rescue Operation ) भी जारी है। खुद पीएम मोदी ने राहत और बचाव कार्य जारी रहने की बात कही है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने भी इलाकों का दौरा किया।

यह भी पढ़ेंः Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में तापमान गिरने से गर्मी से मिली राहत, जानिए आज के मौसम का हाल

Uttarakhand: A stretch of road being cleared with the help of machines in Jeolikote of Nainital district, near which an incident of landslide took place. pic.twitter.com/ZDYTQs5xlI