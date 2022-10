गाय को टक्कर मारने से फिर टूटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बॉडी, दो दिन में दूसरी ऐसी घटना

Vande Bharat Express Accident: 30 सितंबर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से पीएम मोदी ने देश के सबसे सुपरटेक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। गुरुवार को यह ट्रेन भैंसों के झुंड से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज गाय की टकरा कर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बॉडी फिर टूट गई।

Vande Bharat Express hits cow second such incident in two days