‘धर्मनिरपेक्षता के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है’- CM ममता बनर्जी

West Bengal is first in secularism: पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे ‘अत्याचार’ पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने कहा कि यह हम में से किसी को भी स्वीकार्य नहीं है।

नई दिल्ली•Dec 09, 2024 / 08:15 pm• Akash Sharma

West Bengal CM Mamata Banerjee

West Bengal is first in secularism: पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे ‘अत्याचार’ पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने सोमवार को कहा कि यह हम में से किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा ‘खतरनाक असामाजिक तत्वों’ की ओर से की जाती है।