West Bengal SSC Scam: TMC नेता पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 18 अगस्त तक रहेंगे जेल में

पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

स्कूल सेवा आयोग (SSC) भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड के बाद अब 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। आज यानी 5 अगस्त को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ED की हिरासत की अवधि खत्म हुई थी। जिसके बाद ED ने दोनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए अनुरोध किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत ने दोनों को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

TMC Leader Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee Sent To 14-Days Judicial Custody In SSC recruitment Case