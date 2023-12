Explainer: विपक्ष के 141 निलंबित सांसदों पर क्या क्या लगाई गई पाबंदियां, जानिए क्या हैं नियम

संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 141 हो चुकी है। आइए जानते है ऐसा क्यों किया गया और संसद के नियम क्या कहते हैं।

what the rule by which member of parliament suspended : संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से कुल 95 सांसदों को और राज्यसभा से 46 सदस्यों को सस्पेंड किया गया है। इन 141 निलंबित सांसदों पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है। निलंबित सांसदों पर एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि निलंबित सांसदों को संसद कक्ष, लॉबी और गैलरियों में भी प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं अब सांसदों के निलंबन पर पर कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। संसदीय कार्यवाही के बाद इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आइए जानते है निलंबित सांसदों पर क्या क्या रोक लगाई गई और संसद के नियम क्या करते हैं।