B.1.1.529: कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने की बैठक, जल्द ही देशों के लिए जारी हो सकती हैं गाइडलाइन

कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.1.529 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सलाहकारों ने आज एक अहम बैठक की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव का कहना है कि अभी कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर काफी जानकारी जुटाने की जरूरत है।

who held a meeting on coronavirus new variant B.1.1.529