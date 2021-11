त्रिपुरा विवाद: आखिर TMC के लिए त्रिपुरा क्यों महत्वपूर्ण है? क्या है उसकी जीत की संभावना?

त्रिपुरा से लगातार भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव और हिंसा की खबरें मीडिया में हेडलाइन बनी हुई हैं। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में एक्टिव है उसने प्रदेश में भाजपा की टेंशन अवश्य बढ़ा दी है। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर त्रिपुरा ममता बनर्जी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है? और भविष्य में उनकी पार्टी यहां कोई बड़ा कमाल दिखा पायेगी?

पहले से ही त्रिपुरा पर है टीएमसी की नजर

वर्ष 2018 में त्रिपुरा में लेफ्ट को उखाड़ फेंक भाजपा सत्ता में आई थी। भाजपा से पहले ये टीएमसी थी जो पूर्वोत्तर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और सत्ता से लेफ्ट को हटाना चाहती थी। वर्ष 2016 में त्रिपुरा में कांग्रेस के कुल 10 में से 6 विधायक पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद राज्य में मुख्य विपक्षी दल का तमगा कांग्रेस से छिनकर तृणमूल कांग्रेस के पास चला गया।

हालांकि, टीएमसी को पीछे छोड़ भाजपा कहीं आगे निकल गई और 25 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट को उखाड़ फेंका। जो 6 विधायक टीएमसी में शामिल हुए थे उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर काम कर रही टीएमसी को बड़ा झटका लगा था।

जनसंख्या

पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा बंगाली बहुल राज्य है। त्रिपुरा में लगभग 70 फीसदी लोग बंगाली बोलते हैं जबकि त्रिपुरी भाषा (कोक बोरोक) केवल 30 फीसदी लोग ही बोलते हैं। इसके अलावा हिन्दी, अस्मिय और इंग्लिश भाषी लोग भी यहाँ हैं। यही नहीं यहाँ बंगालियों का प्रभाव प्रशासन में भी काफी मजबूत है। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में हिंदुओं की जनसंख्या 83.40% है जिसमें से 66 फीसदी गैर आदिवासी बंगाली हिन्दू हैं। वहीं, मुस्लिम 8 फीसदी और ईसाई 4.3 फीसदी हैं। पश्चिम बंगाल के बाद राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा टीएमसी के लिए एक आसान टारगेट था परंतु यहाँ भी भाजपा ने बाजी मार ली। हालांकि, ममता बनर्जी ने फिर भी हार नहीं मानी।

अभिषेक बनर्जी ने संभाली त्रिपुरा

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए एक ओर बड़ा मुद्दा बन गया, भाजपा को कैसे केंद्र से उखाड़ फेंकने का। इसीलिए एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अपनी राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा की ओर रुख किया। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रशांत किशोर की कंपनी आई-पैक की एक टीम के साथ अगस्त में त्रिपुरा भेजा। राजनीतिक सर्वेक्षण के नाम पर त्रिपुरा पहुंचे अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के लिए जमीन तैयार करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। त्रिपुरा की जमीन पर पहुंचते ही अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर हमले करवाने का आरोप लगाया। यहाँ भी टीएमसी और भाजपा में टकराव की स्थिति देखने को मिली जिसने राष्ट्रीय मीडिया में जगह बनाई। पहले से ही भाजपा पर लेफ्ट के नेताओं पर हमले करने के आरोप लग रहे थे। ऐसे में टीएमसी ने भाजपा पर अपने कार्यकताओं पर भी हमला करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये मुद्दा देश की खबरों में चर्चा का केंद्र बन गया और ममता की पार्टी के लिए सहानुभूति का दौर शुरू हो गया। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के खिलाफ खेला होबे टीएमसी का चुनावी नारा था।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद टीएमसी ने इस जुमले को भाजपा के खिलाफ सियासी जंग में बदल दिया। ये जंग अभी भी जारी है। एक बार फिर से यहाँ टीएमसी ने भाजपा पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। वर्तमान में टीएमसी की यूथ प्रेसिडेंट शायनी घोष को अगरतला पुलिस ने एक जनसभा में कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश करने के आरोप गिरफ्तार कि‍या है। इस मामले पर अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को फिर से घेरा है और अगरतला के लिए निकल गए।

So long as we have enough people in this country willing to fight for their rights, we'll be called a democracy.

Today @abhishekaitc is going to Agartala to fight for democracy. @BjpBiplab your autocracy will end so that the voice of India can live.#AbhishekBanerjeeInTripura pic.twitter.com/6TtvRyX8kU