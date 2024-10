एमपी को पीएम मोदी की सौगात, मेडिकल कालेज के लोकार्पण में शामिल हुए सीएम मोहन

Medical Collage in MP : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज प्रदेश में तीन नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर और सिवनी जिसकी लागत 961 करोड़ है का वर्चुअली लोकार्पण किया गया है।

नीमच•Oct 29, 2024 / 03:49 pm• Avantika Pandey

Medical Collage in MP : प्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ.मोहन यादव मंगलवार को नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने नए मेडिकल कालेज के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया सहित जिले के तीनों विद्यायक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।



बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज प्रदेश में तीन नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज (Medical Collage in MP )नीमच, मंदसौर और सिवनी जिसकी लागत 961 करोड़ है का वर्चुअली लोकार्पण किया गया है। नीमच में करीब 300 करोड़ की मेडिकल कॉलेज सौगत मिली है। जानकारी के मुताबिक नीमच को 100 सीटो वाला मेडिकल कॉलेज मिला है। आगामी समय मे यह 100 से बढ़ कर 400 सीटे होने की बात कही जा रही है।



मंगलवार को राजधानी भोपाल से विशेष विमान द्वारा सीएम नीमच में स्थित हेलीपेड पर पहुंचे। जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। यहां से वे सड़क मार्ग के माध्यम से महू-नसीराबाद रोड स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज(Medical Collage in MP ) पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि , ये मेडिकल कॉलेज पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कमायेगा। इस दौरान सीएम मोहन ने नीमच से झालावाड़ फोरलेन की भी घोषणा मंच से की। साथ ही सभी को धनतेरस के साथ ही दीपावली और गोवर्धनपूजा की भी शुभकामनाएं दी।



इस दौरान उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, ओमप्रकाश सखलेचा, माधव मारु, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका की अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधि और नेतागण मौजूद रहे। नीमच मेडिकल कालेज लोकार्पण के बाद वे मंदसौर मेडिकल कालेज लोकार्पण के लिए रवाना हो गए।