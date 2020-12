कारों में सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, फ्रंट साइड पर डबल एयरबैग अनिवार्य

नई दिल्ली। यात्री वाहनों यानी कारों में सवारियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारत में वाहनों के लिए फ्रंट साइड एयरबैग को अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव जारी किया और इस पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक ताजा प्रस्ताव में देश में सभी नए और मौजूदा वाहनों में आगे के हिस्से में एयरबैग को अनिवार्य बनाए जाने के लिए कहा गया है।

दरअसल, कारों में यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग अनिवार्य रूप से दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, "इस नए आदेश के कार्यान्वयन के लिए नए मॉडल के लिए प्रस्तावित समय सीमा 1 अप्रैल 2021 और मौजूदा मॉडलों के लिए 1 जून 2021 निर्धारित की गई है।" बयान में आगे लिखा गया, "इसे दिनांक 28 दिसंबर 2020 को ड्राफ्ट अधिसूचना संख्या जीएसआर 797 (ई) के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।"

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से नए कार मॉडल में नए नियम को लागू करने का प्रस्ताव किया है और मौजूदा मॉडलों के लिए समयरेखा 1 जून 2020 तक रखी गई है।

In a significant measure to boost passenger safety, @MORTHIndia is inviting comments for proposed mandatory provision of co-driver airbags.



