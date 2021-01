अब आया पुराने वाहनों का नंबर, केंद्र सरकार वसूलेगी मोटी रकम

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय आठ साल से अधिक पुराने वाहनों पर "ग्रीन टैक्स" लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा।

परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रीन टैक्स के माध्यम से एकत्रित राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही गडकरी ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 15 साल से ऊपर के वाहनों के डी-रजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति (पंजीकरण खत्म करने और कबाड़ बनाने) को भी मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को अधिसूचित किया जाएगा और 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।

'ग्रीन टैक्स' लगाते समय जिन मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए; उनमें आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत की दर से वसूला जा सकता है, निजी वाहनों पर 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के नवीनीकरण के समय 'ग्रीन टैक्स' लगाया जाएगा, जबकि सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे सिटी बसों पर कम चार्ज किया जाएगा।

