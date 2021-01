Petrol or Diesel: कौन से फ्यूल वाली कार रहेगी आपकी जेब पर हल्की, ऐसे जानें

नई दिल्ली। भारत में कार खरीदारों के बीच डीजल और पेट्रोल के दाम में अंतर काफी बड़ी भूमिका निभाता है। शायद इसकी वजह ईंधन की कम कीमत होने का मतलब कार के चलने के दाम यानी रनिंग कॉस्ट कम होना माना जाता है। लेकिन क्या देश में भारत स्टेज छह (BS6) उत्सर्जन मानक लागू होने के बाद से लोगों की यह आम राय बदल गई है? चलिए जानते हैं क्या है इसकी हकीकत:

अगर गौर करें पिछले कुछ सालों में आए पेट्रोल और डीजल के दाम में अंतर की तो इसमें काफी कमी आई है। जहां वित्तीय वर्ष 2012-13 में पेट्रोल (66) और डीजल (41) के बीच 25 रुपये का अंतर था, 2019-20 वित्तीय वर्ष में यह घटकर करीब एक चौथाई यानी 7 रुपये पहुंच गया है। इस वर्ष पेट्रोल के दाम 73 रुपये जबकि डीजल के 66 रुपये रहे थे।

दोनों ईंधन के दामों के बीच कम होते अंतर के चलते लोगों की प्राथमिकता भी डीजल की बजाए पेट्रोल कारें बनने लगीं। जहां 2012-13 में पेट्रोल कारों की बाजार में हिस्सेदारी 42 फीसदी थी, 2019-20 में यह जबर्दस्त ढंग से बढ़कर 70.5 फीसदी तक पहुंच गई। बीते 8 वर्षों में 28.5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से यह बात सामने लाती है कि ज्यादातर कार खरीदार अब डीजल कारों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

कैसे चुनें सही कार?

पेट्रोल और डीजल कारों के बीच कौन सी कार चुनी जाए, इसका फैसला करने के लिए कार के स्वामित्व की कुल लागत को समझना जरूरी है। इसके अंतर्गत इन चीजों की गणना की जाएगीः

कार की कीमतः यह कार की ऑन-रोड कीमत होती है, जिसे आप चुकाते हैं। इसमें कार की एक्स-शोरूम कीमत के अलावा इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज, फास्टटैग समेत अन्य चीजें-सुविधाएं शामिल होती हैं।

कार की फाइनेंस कीमतः इसके अंतर्गत अगर आप फाइनेंस में कार खरीदते हैं, तो इसमें कार की कुल कीमत के अतिरिक्त लगने वाला ब्याज और लोन की प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क शामिल होते हैं।

रनिंग कॉस्टः यह आपके रोजाना के कार इस्तेमाल के आधार पर तय की जाती है। इसमें ईंधन के दाम और कार की फ्यूल एफिसिएंशी शामिल होती है।

