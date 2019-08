दिल्ली: NMC बिल का विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। सभी हड़ताली डॉक्टर अपने-अपने काम पर लौट गए हैं। नेशनल मेडिकल कमिशन ( NMC) बिल के विरोध में देशभर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इससे पहले आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ( Union Health Minister harsh vardhan ) ने हड़ताली डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री से मिलने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। सभी डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से अपनी ड्यूटी पर लौटने का आदेश जारी किया गया।

हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी

डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई थी। मरीजों को इलाज कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अस्पतालों में मरीज भटक रहे थे। हालांकि इमरजेंसी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी।

Resident Doctors Assn (RDA):General Body Meeting of RDA, AIIMS was convened today&Executive Committee conveyed decision of withdrawing strike&resuming of all services by Resident Doctors immediately,provided AIIMS clarifies that strike period(Aug 1-3)will be considered as ON DUTY pic.twitter.com/yOD41ciz85