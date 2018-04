अमृतसरः जॉर्डन में फंसे डिंपल कुमार के परिजनों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले डिंपल कुमार के माता-पिता ने रविवार को कहा कि उनके बेटे के साथ धोखाधड़ी हुई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिंपल के पिता ने कहा कि राजन सिंह और अवतार सिंह नाम के दो एजेंटों ने उनके बेटे को धोखा दिया है और उसका पासपोर्ट छीन कर भारत नहीं आने दिया जा रहा है। डिंपल की मां का कहना है कि उनका बेटा साल 2013 में जॉर्डन नौकरी करने गया था, लेकिन एजेंटों ने दो-तीन महीने बाद ही उसका पासपोर्ट छीन लिया।

Amritsar: Family of 31-yr-old man Dimple Kumar who had gone to Jordan to earn livelihood say 'He's stuck there. His passport has been taken away by travel agent. He posted video requesting EAM Sushma Swaraj to help him return'. His father says'I request govt to bring back my son' pic.twitter.com/Y6aCVX8jWM