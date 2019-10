महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019: एक नजर आंकड़ों पर

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में आगामी 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके बाद 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब जब चुनाव में इतना कम वक्त बचा है और सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं, तो ऐसे में राज्य में आंकड़े क्या कहते हैं, जानना बहुत जरूरी हो जाता है।

महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव में कुल 8 करोड़ 97 लाख 22 हजार 19 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं के लिए 96 हजार 661 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

इस विधानसभा चुनाव में कुल 3237 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 1400 है। जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है।

