Mumbai Cruise Ship Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ़्तारी के 18 दिन, फिर रद्द हुई जमानत, 18 पॉइंट्स में समझें पूरी कहानी

नई दिल्ली। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए है। इसकी वजह है 2 अक्टूबर 2021 की रात को उनका मुंबई में एक क्रूज़ शिप पर हो रही ड्रग्स पार्टी के केस में गिरफ्तार होना। NCB ने इस क्रूज़ पर छापा मारकर आर्यन को गिरफ्तार किया था। इस बात को आज 18 दिन पूरे हो गए हैं। आइए जानते है आर्यन के ड्रग्स केस में गिरफ्तार होने से लेकर अब तक के 18 दिनों की कहानी 18 पॉइंट्स में।

1. NCB ने 2 अक्टूबर की रात किया गिरफ्तार - आर्यन खान को NCB ने देर रात 2 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज़ शिप पर हो रही ड्रग्स पार्टी के केस में गिरफ्तार गिरफ्तार किया था। हालांकि शुरू में सिर्फ यह खबर बाहर आई थी की बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता का बेटा ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ है, पर कुछ घंटों बाद यह भी खुलासा हो गया कि गिरफ्तार होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है।

2. दो दोस्तों के साथ पकड़े गए थे आर्यन खान - हालांकि क्रूज़ शिप पर हो रही ड्रग्स पार्टी के केस में कई लोग 2 अक्टूबर की रात को पकड़े गए थे पर आर्यन के साथ उनके दो दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन दोस्तों के नाम अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमीचा है।

Mumbai: Aryan Khan, Arbaz Seth Merchant and Munmun Dhamecha have been sent to NCB custody till tomorrow.



They were arrested in connection with the raid at a party at a cruise off the Mumbai coast yesterday. pic.twitter.com/12MQGPPPIo