फेमस यू-ट्यूबर ने भारत में अवैध घुसपैठ करने का तरीका बताकर बनाया वीडियो, मचा हंगामा

Viral Video of Illegal Entry into India From Bangladesh: इस यूट्यूबर ने जगह दिखाते हुए कहा कि वहां से भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने के लिए उन्हें किसी दस्तावेज, वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है।

नई दिल्ली•Jul 28, 2024 / 05:10 pm• Jyoti Sharma

Viral Video of Illegal Entry into India From Bangladesh: एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ने भारत में अवैध एंट्री लेने का तरीका बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं अइस शख्स ने भारतीय सेना यानी BSF के पोस्ट की भी लोकेशन भी इस वीडियो में दिखाई है। जिससे अब सोशल मीडिया पर तो हंगामा मचा ही है साथ ही भारत के कई नेताओं ने इस पर एक्शन लेने की मांग उठाई है।