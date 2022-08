लोटस ग्रुप के ऑफिस पर आयकर विभाग की छापेमारी, करोड़ों के ट्रांजेक्शन को लेकर कार्रवाई

Raid in Noida: आयकर विभाग ने नोएडा स्थित लोटस ग्रुप के कार्यालय में छापेमारी की। करोड़ो की ट्रांजकेशन की सूचना थी।

नोएडा शहर में रियल एस्टेट कंपनी लोटस ग्रुप पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 126 स्थित दफ्तर के छठवें फ्लोर के ऑफिस में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। दिल्ली आयकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के कैश ट्रांजेक्शन को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन में टैक्स चोरी की शिकायत पर विभाग ने एक्शन लिया है। दरअसल, लोटस ने एक बिल्डर को प्लॉट बेचा था। जिसमें करोड़ों रुपए का कैश ट्रांजेक्शन हुआ था। सूत्रों के अनुसार विभाग ने इसी ट्रांजेक्शन को पकड़ा है।

Income Tax Department raids on Lotus Group office in Noida action on transactions of crores