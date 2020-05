कोरोना संकट में Petrol Diesel की कीमत में फिर हुई बढ़ोतरी, जानिये आज के भाव

नोएडा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपिनयों की तरफ से सोमवार 11 मई को बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 12—12 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल की कीमत में 2.16 पैसे और डीजल की कीमत 1.15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है।

देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 71.26 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 73.30 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 76.31 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 75.54 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। वहीं, डीजल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 69.39, 65.62, 66.21 और 68.22 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है।

नोएडा में एक लीटर पेट्रोल 74.17 रुपये और डीजल के लिए 64.09 रुपये चुकाने होंगे। 4 मई से लेकर 11 मई तक पेट्रोल की कीमत में 2.16 और डीजल के दाम में 1.15 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है।

Petrol Price Today

May 11, 2020 74.17

May 10, 2020 74.05

May 9, 2020 74.05

May 8, 2020 73.89

May 7, 2020 74.14

May 6, 2020 72.02

May 5, 2020 72.03

May 4, 2020 72.01

Diesel Price Today

May 11, 2020 64.09

May 10, 2020 63.97

May 9, 2020 63.97

May 8, 2020 63.81

May 7, 2020 64.06

May 6, 2020 62.96

May 5, 2020 62.96

May 4, 2020 62.94