PINK बॉल से शुरू होगा डे-नाइट टेस्ट मैच, मोहम्मद शमी की SWING पर रहेगी नजर

मेरठ। Ind vs Ban के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला डे-नाइट टेस्ट मैच में शुक्रवार को खेला जाण्ग। देश मेंं पहली बार इंटरनेशनल टेस्ट मैच में पिंक बॉल (Pink Ball in India vs Ban) के इस्तेमाल से क्रिकेट प्रेमियों में भी खास उत्साह हैं। मेरठ की संसपैरेल्स ग्रीनलैंड्स (SG) कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(Bhartiya Cricket Board) को 120 गेंदें सौंप दी है। टेस्ट मैच से पहले एक तरफ जहां पिंक बॉल क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों के बीच चर्चाओं में हैं। वहीं, पेसर मोहम्मद शमी पर भी सभी की नजर होगी।

कोलकाता के ईडन गार्डन(Eden Garden) में होना वाला डे—नाइट टेस्ट मैच खास होगा, क्योंकि देश में पहली बार दूधिया रोशनी में पिंक बॉल से टेस्ट मैच होगा। इस टेस्ट मैच(Cricket test match) के लिए मेरठ की संसपैरेल्स ग्रीनलैंड्स (एसजी) कंपनी ने गेंदें तैयार की हैं। एसजी के मार्केटिंग डायरेक्टर पारस आनंद ने बताया कि बीसीसीआई की डिमांड पर पिछले तीन साल के रिसर्च के बाद पिंक बॉल तैयार की गई हैं। उन्होंंने कहा कि हमारी तरफ से बनाई गई गेंदें इंटरनैशनल लेवल की हैं। 90 ओवर तक गेंद चले, यह बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि बॉल स्विंग करें, उसका भी ध्यान रखा गया है।

मैच से पहले पिंक गेंदों(Pink balls) से टीम इंडिया(Team india) ने प्रैक्टिस भी की हैं। मोहम्मद शमी ने भी कुछ गेंदें फेंकी। हालांकि इससे पहले दलीप ट्रोफी(Dulip trophy) में पिंक बॉल का इस्तेमाल हो चुका हैं। पेसर के रूप में टीम में मोहम्मद शमी, उमेश यादव और ईशांत शर्मा शामिल है। मोहम्मद शमी यूपी के अमरोहा के रहने वाले है। पत्नी से विवाद के बाद भी शमी ने अपने प्रदर्शन को शानदार बनाया हैं।

Indian cricket team के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 7 विकेट लिए। शमी(Shami) ने पहली पारी में 27 रन देकर तीन और दूसरी पारी में 31 रन देकर चार विकेट(Wicket) लिए। 7 विकेट हासिल कर शमी ने जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। पहले डे-नाइट मैच(First day night test match) को लेकर शमी का कहना है कि बॉलर्स को विकेट पर नजर रखी होगी। मैच में पिच धीमी होने पर ज्यादा प्रयास करना होगा।