विजेंदर सिंह की लगातार 11वीं जीत, अमरीका के माइकल स्नाइडर को नॉक आउट मैच में हराया

वॉशिंगटन। भारतीय बॉक्सर विजेंदर सिंह ने सात समुंदर पार अमरीका में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, विजेंदर सिंह ने अमरीका के माइकल स्नाइडर को मुक्केबाजी में हराकर लगातार 11वीं जीत दर्ज की है। विजेंदर सिंह करीब एक साल के बाद रिंग में उतरे थे। शनिवार की रात सुपर मिडिलवेट कॉन्टेस्ट के 8वें राउंड में विजेंदर सिंह ने माइक स्नाइडर को नॉक आउट मैच में हरा दिया। ये मैच अमरीका के नेवार्क में हुआ। डब्ल्यूबीओ ओरिएंटल और एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैम्पियन विजेंदर को अब तक पेशेवर मुक्केबाजी में कोई हरा नहीं सका है। विजेंदर का यह पहला यूएस प्रोफेशन मुकाबला था।

हिमा दास की आर्थिक मदद को लेकर विजेंदर ने दिया बड़ा बयान

विजेंदर ने ट्विटर पर जारी की खुशी

विजेंदर ने इस मुकाबले को मिलाकर अभी तक अपने आठ मैचों में नॉकआउट के जरिए जीत हासिल की है। इसी के साथ विजेंदर ने डब्ल्यूबीओ ओरिंटल और एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैम्पियन का खिताब अपने पास ही रखा है। इस जीत के बाद विजेंदर ने अपने ट्विटर पर लिखा, "गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। भारत में मौजूद मेरा समर्थन करने वाले और यहां अमेरिका में मेरा साथ दे रहे सभी प्रशंसकों को मैं धन्यवाद देता हूं।"

गान अर्पित, प्राण अर्पित,

रक्‍त का कण-कण समर्पित।

चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ।

Thanking everyone back home in India & my fans here in USA for supporting me 🙏

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/UV9nDCTmdV