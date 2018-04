नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेल के चौथा दिन भारत को एक और सुनहरी सफलता हाथ लगी। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने खिताबी मुकाबले में सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इसी के साथ भारत की झोली में सातवां स्वर्ण पदक आ गया है। ओक्सेनफोर्ड स्टूडियोज में खेल गए फाइनल में भारत ने सिंगापुर को 3-1 से मात दी। इस पदक के साथ ही भारत सात स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक की मदद से पदक तालिका में अपना चौथा स्थान मजबूत कर लिया है।

मनिका बत्रा ने दिलाई शुरुआती सफलता -

फाइनल का पहला मैच एकल वर्ग का था जहां मनिका बत्रा ने तियानवेई फेंग को 11-8, 8-11, 7-11, 11-9, 11-7 से मात देकर भारत को 1-0 से आगे कर दिया। दूसरे एकल मुकाबले में भारत की मधुरिका पाटकर सिंगापुर की मेंगयू यू से 13-11, 11-2, 11-6 से मात खाकर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया।

युगल और एकल में मिली जीत -

इसके बाद तीसरा मैच युगल वर्ग का था, जिसमें मौमा दास और मधुरिका की जोड़ी ने यिहान झू और मेंगयू की जोड़ी को 11-7, 11-6, 8-11, 11-7 से मात दे कर एक बार फिर भारत को बढ़त दिला दी। अगला मुकाबला भी एकल वर्ग का था, जिसमें मनिका ने यिहान झू को 11-7, 11-4, 11-7 से मात दे कर भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला।

राष्ट्रपति कोविंद ने दी बधाई-

भारतीय महिला टेबल टेनिस की इस सुनहरी जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। कोविंद ने अपने ट्वीट में तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी। देखें क्या लिखा कोविंद ने -

Congratulations to the Golden Girls - Manika Batra, Madhurika Patkar & Mouma Das - for bagging India's first ever Women's Table Tennis Team GOLD at Commonwealth Games..stupendous achievement #GC2018 #PresidentKovind