Indonesia Open: टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में पहुँची पीवी सिंधु, अगले मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से भिड़ेंगी

इंडोनेशिया ओपन में भारत की स्टार खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्री- क्वार्टर फाइनल में हुए मुकाबले में जापान की ओहोरी को हराकर अपना अभियान आगे बढ़ाया। आज हुए मुकाबले में यह तीन सेट तक गेम चला ,सिंधु के लिए यह मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण रहा।

पहले सेट में ओहोरी से पिछड़ने के बाद सिंधु ने शानदार वापसी की और अगले दो सेट को अपने नाम कर मैच जीता। 1 घंटे 10 मिनट तक चले इस् मुकाबले में सिंधु ने 17-21 21-17 21-17 से जापान की खिलाड़ी अया ओहोरी को हराया।

सिंधु ने आज तक इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक भी मैच नहीं गंवाया है। सिंधू जापान कि इस खिलाड़ी से व्यक्तिगत मुकाबलों में 11-0 से आगे है। आज के मुकाबले में एक समय ऐसा लग रहा था की सिंधु का अपराजित रिकॉर्ड कहीं टूट ना जाए, लेकिन दूसरे और तीसरे गेम में सिंधु ने अपने अनुभव तथा आक्रामकता का शानदार नमूना दिखाया और अपने बेहतरीन रिकॉर्ड को कायम रखा ।

