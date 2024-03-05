इमरान हाशमी को मौनी रॉय ने बनाया दीवाना, लिप Kiss का वीडियो हुआ वायरल

Emraan Hashmi is back with the kiss 😍❤️🔥 #Showtime streaming this friday, 8th march only on Disney+ Hotstar 🎬@emraanhashmi #EmraanHashmi #RajeevKhandelwal #ShriyaSaran #MouniRoy #MahimaMakwana #Dharmatic #KaranJohar #MihirDesai #SonyMusicIndia #bollywood pic.twitter.com/X59fGDhOVA— Emraan (@page_emraan) March 4, 2024
बॉलीवुड के काले राज को खोलती है 'शोटाइम' की कहानी
'शोटाइम' का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, जिसकी कहानी बॉलीवुड के काले राज को खोलती है। इसमें इमरान हाशमी और मौनी रॉय के अलावा महिमा मकवाना, राजीव खंडेलवाल, श्रिया सरन, विशाल वशिष्ठ, नीरज माधव, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह भी हैं।
कहां देख सकते हैं 'शोटाइम'?
'शोटाइम' वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ये 8 मार्च, 2024 को दस्तक देगी।