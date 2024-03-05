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इमरान हाशमी को मौनी रॉय ने बनाया दीवाना, लिप Kiss का वीडियो हुआ वायरल

locationमुंबईPublished: Mar 05, 2024 09:44:15 am

Submitted by:

Gausiya Bano

वेब सीरीज 'शोटाइम' (Showtime) में इमरान हाशमी का मौनी रॉय संग लिप किस का वीडियो (Emraan Hashmi Mouni Roy Kissing Video) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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इमरान हाशमी और मौनी रॉय
एक्टर इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'शोटाइम' (Showtime Web Series) जल्द ही आने वाली है, जिसमें वह एक बार फिर 'सीरियल किसर' वाले रूप में दिखेंगे। इसकी पहली झलक भी सामने आ गई है, जिसमें इमरान हाशमी मौनी रॉय को 'लिप किस' करते हुए दिख रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस 'शोटाइम' वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
यहां देखें 'लिप किस' का वीडियो:

बॉलीवुड के काले राज को खोलती है 'शोटाइम' की कहानी


'शोटाइम' का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, जिसकी कहानी बॉलीवुड के काले राज को खोलती है। इसमें इमरान हाशमी और मौनी रॉय के अलावा महिमा मकवाना, राजीव खंडेलवाल, श्रिया सरन, विशाल वशिष्ठ, नीरज माधव, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह भी हैं।

कहां देख सकते हैं 'शोटाइम'?


'शोटाइम' वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ये 8 मार्च, 2024 को दस्तक देगी।

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