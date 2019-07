FATF ने दिए संकेत, पाकिस्तान को बहुत जल्द किया जा सकता है ब्लैकलिस्ट

इस्लामाबाद। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर पाकिस्तान पर की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' ( FATF ) के निवर्तमान अध्यक्ष मार्शल बिलिंग्सल ( Marshall Billingslea ) ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की संकेत दिए हैं। उन्होंने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रहरी की बैठक के बाद अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की संभावना ज्यादा है।

मीडिया से बात करते हुए मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण काम था, लेकिन 2018 में सहमत एक कार्य योजना के संबंध में पाकिस्तान कार्य करने में सफल नहीं रहा है।

मार्शल ने आगे कहा कि पाकिस्तान 2019 में जनवरी, फिर फरवरी और बाद में मई तक दिए गए समय में भी कोई कार्रवाई नहीं की। आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए FATF की और से तय किए गए 27शर्तों को पूरा करने में पाकिस्तान असफल रहा है। इतने लंबे समय में केवल 2 शर्तों को पूरा किया है।

FATF chief hints at blacklisting of Pakistan for terror financing



