UN में PAK ने फिर अलापा कश्मीर राग, INDIA से पड़ी लताड़

India Hits-Back Pakistan at UN: संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान (Pakistan) को कश्मीर पर जमकर लताड़ लगाई है। UNGA में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दे को उठाने के बाद भारतीय स्थाई मिशन के राजनयिक प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाने में देर नहीं लगाई और कहा कि हताश पाकिस्तान कुछ भी सोचे, जम्मू-कश्मीर हमारा है।

संयुक्त राष्ट्र में बहस के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) महासभा की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देने के अधिकार का उपयोग करते हुए यूएन में भारतीय स्थाई मिशन के राजनयिक प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान 'झूठ फैलाने की हताश कोशिश' कर रहा है। माथुर ने कहा, 'आज जब हम यूएनएससी सुधारों पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने फिर से जम्मू-कश्मीर का अनुचित संदर्भ दिया है। यह गलत है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, भले ही पाकिस्तान का प्रतिनिधि कुछ भी मानता हो।'

Counsellor in India's Permanent Mission to the UN Pratik Mathur (Photo: Twitter)