VIDEO : पाली के जिला प्रमुख की गाड़ी पर हुआ हमला, मचा हडक़ंप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

VIDEO : पाली के जिला प्रमुख की गाड़ी पर हुआ हमला, मचा हडक़ंप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

- जिला प्रमुख के क्षेत्र का है दुकानदार, जिला परिषद सीइओ की गाड़ी जिला प्रमुख को लेने जा रही थी

attacked on Vehicle of zila pramukh in Pali :

- दुकानदार गिरफ्तार, मामला दर्ज