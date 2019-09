मां बोली- ‘मैंने बच्चे को नौ माह तक पेट में रखा, मैं बेटे का मर्डर क्यूं करूंगी’

पाली। Woman accused of murder in pali : औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस [ pali police ] के लिए एक वर्षीय मासूम बालक ग्रंथ की हत्या की पहेली सुलझाना मुश्किल काम हो रहा है। पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने बच्चे की मां के खिलाफ ही हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पूछताछ में मां द्वारा भावनात्मक जवाब देने के बाद यह कड़ी और उलझ गई है। पुलिस यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि मासूम ग्रंथ की हत्या [ Murder of Boy granth ] मां ने की या पिता ने। अब पुलिस बच्चे के माता-पिता की मोबाइल कॉल डिटेल, अन्य गवाहों से पूछताछ कर जांच करेगी।

मां का जवाब सुन पुलिस भी सन्न

21 जून की रात को औद्योगिक क्षेत्र थाना के राजीव गांधी कॉलोनी में देवेन्द्र सिंघाडिय़ा व उसकी पत्नी माया के बीच अनबन हुई थी। इसके बाद उनके एक वर्ष के बेटे ग्रंथ की हत्या कर दी गई। पुलिस ने देवेन्द्र की रिपोर्ट पर माया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन चिकित्सक रिपोर्ट में माया मानसिक रूप से पुलिस पूछताछ के लिए अनफिट थी, इस कारण पुलिस पूछताछ नहीं हो सकी। अब पुलिस को उसका फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद पूछताछ की तो मामला और उलझ गया। माया ने पूछताछ में कहा कि उसने अपने बेटे को नौ माह तक पेट में रखा, वह क्यूं उसका मर्डर करेगी, सीधे तौर पर उसने पति देवेन्द्र पर हत्या का आरोप लगाया। माया का यह जवाब सुन पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी से एक बार पीछे हट गई।

अब सावचेती बरत रही पुलिस

अब पुलिस इस मामले में सावचेती बरत रही है। अन्य गवाहों, मोबाइल कॉल डिटेल व दोनों की आमने-सामने की पूछताछ के बाद ही पुलिस यह तय कर पाएगी कि हत्या किसने की। इसके लिए पुलिस दोनों को सोमवार को फिर से थाने बुलाएगी।

मां के जवाब के बाद मामला उलझा

ग्रंथ की मां माया के जवाब के बाद यह मामला उलझ गया है। पुलिस पूरी जांच व पुख्ता सबूत के बाद ही असल आरोपी को गिरफ्तार करेगी। इस प्रकरण में पूरी सावधानी बरती जा रही है। पुलिस जल्दबाजी के मूड में नहीं है। मामला पेचिदा हो गया है। - किशोर सिंह भाटी, थानाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र, पाली