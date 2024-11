Parenting Tips: अगर आपका बच्चा भी करता है खाने में आनाकानी, तो ये आसान उपाय जरूर अपनाएं

1. थाली को रखें कलरफुल (Colorful Food Plate For Kids) बच्चों को रंग-बिरंगे चीजें बहुत पसंद होती है, अब भले वो काटून्स हो या खाना। जब आप खाना बनाएं, तो उसमें अलग – अलग रंगों की सब्जियां, फल शामिल करें। जैसे हरी मटर, लाल टमाटर, नारंगी, गाजर या फिर और भी तरह की फल सब्जियां। जब थाली रंग-बिरंगी होगी, तो बच्चे उसे देखकर आकर्षित होंगे और खाने में रुचि लेंगे।

2. खाने के समय करें कुछ एक्टिविटी (Do Some Feeding Activities For Kids) बच्चे शांत होकर खाना खा ले ये संभव नहीं है। खाने के समय उनको नाचना, घूमना या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। आप खाने के दौरान बच्चों से मजेदार तरीके से किसी जानवर के आवाज या फिर बच्चे के पसंद का गाना या कुछ सवाल पूछ सकते हैं या कोई छोटी कहानी सुना सकते हैं। इस तरह बच्चे खाना खाने के समय को एक मजेदार अनुभव मानेंगे।

3. समय-समय पर खिलाएं (Feeding Chart For Kids) बच्चों की भूख और खाने की आदतें समय के साथ बदलती हैं। इसलिए, कोशिश करें कि आप उन्हें समय-समय पर छोटे-छोटे बाईट में नाश्ते और भोजन दें। इससे वे कभी भी बहुत भूखे नहीं रहेंगे और खाना खाने में आनाकानी भी नहीं करेंगे।