Parenting Tips: बच्चों से न कहें ये 5 बातें, उनकी मानसिकता पर पड़ सकता है बुरा असर

ध्यान रखें! बड़ों का अपमान न करें (Parenting Tips) अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़े-बुजुर्गों का सम्मान (Respect Elders) करे, तो आपको भी उनके प्रति आदर दिखाना होगा। जब आप बड़े लोगों के सामने अशिष्टता दिखाते हैं या उनका अपमान करते हैं, तो बच्चा यही सीखेगा। आप जिस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, बच्चे उसी को अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए, हर किसी के साथ शालीनता से पेश आना बेहद जरूरी है।

गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें (Do Not Use Any Bad Words) कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चों को गलतियों पर बेवकूफ या पागल जैसे शब्द बच्चों को बोल देते हैं। यह शब्द बच्चे के मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बार-बार ऐसे शब्द सुनने से बच्चा खुद को अकेला समझने लगता है। इसलिए, जब भी बच्चे से बात करें तो सभ्य भाषा का ही उपयोग करें।

ज्यादा रोक-टोक न करें अगर आप अपने बच्चे को हर छोटी-बड़ी बात पर रोकते हैं, तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है। बच्चे को फ्रीडम देना जरूरी है, ताकि वह अपनी डिसीजन डेवलप कर सके। यदि आपको लगता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो उसे रोकने के बजाय उसे समझाएं कि उसकी सोच में क्या कमी है। इससे वह अपने डिसीजन पर और ज्यादा ध्यान देगा।