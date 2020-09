दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर व 6 फिल्मी हस्तियों पर ड्रग्स सेवन को लेकर अदालत में परिवाद

(Bihar News ) सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh case) केस में सामने आए ड्रग्स एंगल में अब बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम (Actress Dipika and 7 others accused of drugs ) सामने आ रहे हैं। ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के रेडार पर बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स शामिल हैं। बिहार में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित आठ लोगों के खिलाफ मुजपफ्फरपुर में (Complaint file against Dipika and 7 others ) ड्रग्स खरीद-फरोख्त को लेकर मामला दर्ज कराया गया है।