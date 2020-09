कटी गर्दन से उसने मौत को टक्कर दी पर अस्पताल की कुव्यवस्थाओं से हार गया

(Bihar News ) एकबारगी शायद मौत भी उसकी दिलेरी देख (Death may remained surprised) कर दंग रह गई होगी। वह मौत को चुनौती देने में (Challenge to death ) लगभग कामयाब हो गया पर सरकारी लापरवाही के सामने हार गया। यह दास्तां है एक ऐसे दिलेर युवक (Loose against system ) की जो अपनी कटी हुई गर्दन के साथ घंटों तक मौत से आंख-मिचौली खेलता रहा, आखिरकार सरकारी अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं का शिकार होकर दम तोड़ बैठा।