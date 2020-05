अब नीतिश सरकार अपने बूते उठाएगी मजदूर-छात्रों को लाने का खर्च

( Bihar News ) बिहारी छात्रों और मजदूरों ( Bihari labor and Students ) से ट्रेन के किराया वसूलने को लेकर बिहार में राजनीति सिरे से परवान चढ़ गई है। विपक्ष और यहां तक की सत्तापक्ष ने भी सरकार पर ( Oppostions aggressive on Nitish ) इसे लेकर हमले किए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Matter of Trains charges) ने कहा कि राज्य सरकार सभी के किराए का खर्च देगी।