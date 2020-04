मस्जिदों में छिपे लोग बिहार में पुलिस पर कर रहे हमला

( Bihar News ) विदेशियों के बड़ी संख्या में बिहार के ( Foreigner muslims in Mosque ) विभिन्न इलाकों की मस्जिदों में आकर छिपे होने की सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करने जा रही पुलिस ( Attacks on police from Mosque ) से सहयोग की जगह उस पर हमले किए जा रहे हैं। मधुबनी के बाद मुंगेर और कटिहार में भी हमले की घटनाएं हुईं हैं।