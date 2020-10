बिहार में तीसरा चुनावी गठबंधन बना, शिवसेना भी मैदान में उतरेगी

(Bihar News) बिहार विधानसभा (Bihar election ) चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Shiv Sena contest in Bihar) अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगने जाएंगे। शिवसेना बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर बिहार में तीसरा चुनावी गठबंधन तैयार हो (Third alliance formed in Bihar) गया है।