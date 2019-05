6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। गुरुवार की सुबह पूजापाठ करने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। शीतकाल प्रवास के बाद शुभ लग्नानुसार केदारनाथ के कपाट गुरुवार सुबह ठीक 5 बजकर 35 मिनट पर आम भक्‍तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। अब छह महीनों तक भोले बाबा की पूजा यहीं पर होगी।

इससे पहले 6 मई को कपाट खुलने की प्रक्रिया के अंतर्गत शीतकालीन गद्दीस्थल से भगवान श्री केदारनाथजी की चल विग्रह पंचमुखी मूर्ति ने प्रस्थान किया था। चल विग्रह मूर्ति को विधिवत स्नान कराया गया था। स्नान कराने के बाद मूर्ति को डोली में विराजमान करके फूल मालाओं से सजाया गया था।

