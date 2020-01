दिल्ली का दंगल: AAP ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, 15 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 15 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है । जबकि 46 विधायकों को टिकट दिया है, वहीं 9 सीटों पर नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 8 महिलाओं को भी टिकट मिला है।

अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे

नई दिल्ली से प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कालकाजी से आतिश को टिकट दिया गया है। जबकि नितिन त्यागी लक्ष्मीनगर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे को द्वारका से आम आदमी पार्टी ने बनाया अपना उम्मीदवार। बता दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होंगे। जबकि 11 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये हैं उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट।

Aam Aadmi Party (AAP) releases the list of candidates for #DelhiElections2020 . Chief Minister Arvind Kejriwal to contest from New Delhi, Deputy CM Manish Sisodia to contest from Patparganj. pic.twitter.com/Blkm5JX2tD

दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि 46 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया है। जबकि 15 एमएलए को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। जबकि 8 महिलाओं को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है।

Delhi Deputy CM & AAP leader, Manish Sisodia: 46 sitting MLAs have been given tickets, 15 sitting MLAs have been replaced, 9 seats that were vacant have been given to new candidates. Last time 6 women were given tickets by AAP, this time 8 women have been given tickets. https://t.co/XLqn0Mpxj1 pic.twitter.com/lK9wK9QYxN