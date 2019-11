महाराष्ट्र: सरकार गठन को लेकर तेज हुई कवायत, नितिन गडकरी से मिले कांग्रेस नेता अहमद पटेल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर रस्साकसी जारी है। शिवसेना और बीजेपी के बीच मतभेद अभी भी बना हुआ है। चुनाव नतीजे आने के 12 दिन बात भी ये तय नहीं हो पाया है कि गेंद किसके पाले में जाएगी। नेताओं का एक दूसरे से मेल-मुलाकात का दौर भी जारी है। इस बीच ख़बर है कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिलने उनके घर पहुंचे हैं।

Delhi: Senior Congress leader ahmed patel leaves after meeting Union Minister Nitin Gadkari; says, "I met him over farmer issues. It was not a political meeting or on Maharashtra politics." pic.twitter.com/zJ6IRj2sj5