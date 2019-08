नई दिल्ली। लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा जारी है। राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद आज गृहमंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा में पेश किया। इस बिल पर सुबह से चर्चा जारी है। लोकसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने धारा 370 हटाने को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 370 को विशेष दर्जा दिया

ओवैसी ने कहा कि यह बिल अनुच्छेद 3 का खुले तौर पर उल्लंघन करता है और संघीय ढांचे पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार लोगों को इंप्लांट करने चाहती है। सरकार का कहना है कि यह अस्थाई प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को विशेष दर्जा दिया था। ऐसे में सरकार इसी कैसे खत्म कर सकती है। राज्य में धारा अस्थायी नहीं है। हम इस बिल का विरोध करते हैं।

ये भी पढ़ें: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर झूठ ना बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस- अमित शाह

Asaduddin Owaisi in Lok Sabha: I stand to oppose the bill. Definitely BJP has lived up to electoral promise in their manifesto, but you have not lived up to your constitutional duties. You've indulged in breach of a constitutional promise #Article370 pic.twitter.com/YVk7ivxgFH