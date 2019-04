गुजरात में सियासी भूचाल, अल्पेश ठाकोर के साथ दो और विधायकों का कांग्रेस से इस्तीफा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन, उससे ठीक एक दिन पहले गुजरात में सियासी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस विधायक और चर्चित नेता अल्पेश ठाकोर के साथ दो और विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

अल्पेश ठाकोर का कांग्रेस से इस्तीफा

अल्पेश ठाकोर ने बुधवार शाम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ठाकोर समाज को सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी में हमारे समाज को सम्मान मिलेगा। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका। अल्पेश के साथ-साथ विधायक धवल सिंह ठाकोर और विधायक भरतजी ठाकोर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, आगे तीनों विधायक क्या रुख अपनाएंगे यह साफ नहीं हो सका है? गौरतलब है कि अल्पेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें राधनपुर से चुनाव लड़वाया था और उन्हें जीत मिली थी।

Gujarat: Along with MLA Alpesh Thakor , MLA Dhavalsinh Thakor and MLA Bharatji Thakor have also resigned from Congress pic.twitter.com/l8eUmNoNF7