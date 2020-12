Amit Shah ने इनर लाइन के लिए मणिपुर के लोगों को दी बधाई, इंफाल को स्मार्ट सिटी बनाने का किया वादा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के दो दिवसीय दौरे के तहत असम के बाद मणिपुर पहुंचे। आज मणिपुर में उन्होंने विकास से जुड़ी कई परियोजनाआें का उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों की लंबित मांगों को पूरा करते हुए इनर लाइन परमिट दिया। इस सुविधा के लिए आपको लोगों को बधाई।

Northeast was known for separatism & violence. But in last 6 years, almost all armed group laid down arms one after the other. Violence has subsided. I hope that the remainder of the armed groups will shun violence & join the mainstream: Union Home Minister Amit Shah in Imphal pic.twitter.com/X42rIFd62T