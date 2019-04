लोकसभा चुनाव: कलिम्पोंग में अमित शाह की 'ललकार', सरकार बनने पर हट जाएगा आर्टिकल-370

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर है। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। वहीं, अन्य चरणों के लिए प्रचार-प्रसार धुंआधार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता के कलिम्पोंग पहुंचे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि फिर से हमारी सरकार बनी तो जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद- 370 हट जाएगी।

आर्टिकल-370 पर अमित शाह का बड़ा बयान

अमित शाह ने रैली के जरिए लोगों में जोश भरते हुए कहा कि इस बार भाजपा जीती और हमारी पार्टी की सरकार बनी तो बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा देगी। साथ ही भाजपा सरकार देशभर में एनआरसी लाएगी और देश के ‘हर एक हिंदू शरणार्थी’ को नागरिकता प्रदान करेगी। इस दौरान शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए है। कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री वाले बयान का समर्थन करती हैं। शाह ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि वह अपना रुख स्पष्ट करें।

Mamata didi is trying her best to provoke our Gorkha brothers against the NRC. But I want to make it clear that our brave Gorakha brothers are not outsiders, they are the true Indians. We are proud of our Gorkha brothers who fought valiantly for the Bharat Mata. pic.twitter.com/wjQvCO0ZI0