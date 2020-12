Arvind Kejriwal ने किया बड़ा ऐलान, 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) के संयोजक और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने आगामी उत्‍तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly Election) चुनाव लड़ने का ऐलान (Declaration Of Fight) किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी वर्ष 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी।

केजरीवाल ने कहा कि जनआंदोलन के जरिए 8 साल पहले उन्‍होंने पार्टी बनाई थी और AAP दिल्‍ली में 3 बार सरकार बनाने में सफल रही। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा उनकी पार्टी ने पंजाब में मुख्‍य विपक्षी दल की भूमिका भी निभाई।

