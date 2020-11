अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से की 1000 आईसीयू बेड की मांग, पीएम करें प्रदूषण के मामले में हस्तक्षेप

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कोरोना संकट पर बातचीत के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से दो मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की है। ताकि पड़ोसी राज्यों में पराली की वजह से प्रदूषण को कम करना संभव हो सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पराली जलाने की परंपरा को समाप्त करना संभव है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संकट बढ़ाने में प्रदूषण की भूमिका भी अहम है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने कोरोना का थर्ड वेव जारी रहने तक केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 आईसीयू बेड की सुविधा मुहैया कराने की मांग की है।

Delhi CM Arvind Kejriwal sought PM’s intervention to get rid of pollution due to stubble burning from adjoining states especially in view of recent bio decomposer. CM sought reservation of additional 1000 ICU beds in central govt hospitals till third wave lasts: CMO