नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के त्राल में अंसार गजवातुल हिंद का सरगना जाकिर मूसा गुरुवार को सुरक्षाबलों के हाथों ढेर हो गया। उसके मारे जान की खबर फैलने के बाद से घाटी में तनाव का माहौल है। इसके चलते श्रीनगर , पुलवामा, शोपियां और कश्मीर घाटी के कुछ अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शनशुरू हुए। इसके बाद प्रशासन ने शुक्रवार को घाटी के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

स्कूल-कॉलेज बंद, इंटरनेट सेवाओं पर रोक

जानकारी के मुताबिक, घाटी भर के सभी शिक्षण संस्थानों को शुक्रवार को बंद रखा गया है। यही नहीं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। यहां तक कि भड़काऊ पोस्ट और तस्वीरों की अपलोडिंग और शेयरिंग रोकने के लिए फिक्स्ड लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड भी नियंत्रण में कर दी गई है।

