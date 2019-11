मुंबई में मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी भाजपा! 2022 में जुटाएगी संख्या

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जारी सियासी संघर्ष के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में मेयर का चुनाव न लड़ने की घोषणा की है।

भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उसके पास संख्या नहीं है। इसके साथ ही भाजपा किसी भी विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि 2022 में, पार्टी के पास खुद ही संख्या होगी।

महाराष्ट्र: शिवसेना प्रमुख संजय राउत का खुलासा— सरकार बनाने में इस वजह से हो रही देरी

BJP leader Ashish Shelar: BJP will not contest mumbai mayor elections as it doesn't have the numbers. BJP doesn't want to have an alliance with any opposition party. In 2022, the party will have the numbers on its own. (file pic) pic.twitter.com/UFvMAmN4z4