असलम शेर खां ने कहा मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, राहुल गांधी को लिखा पत्र

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की मिली करारी शिकस्त के बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद छोड़ने पर तुले हैं। हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने में भी जुटे हैं लेकिन राहुल गांधी की ओर से अब तक सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खां ने अध्यक्ष बनने का दावा किया है। इस संबंध में उन्होंने राहुल गांधी को पत्र भी लिखा है। इस पत्र का लहजा तो यही कहता है कि किसका है तुमको इंतजार...मैं हूं ना...

असलम ने ये रखा तर्क

कांग्रेस अध्यक्ष शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। ऐसे में जनता का धन्यवाद करने वे वायनाड पहुंचे लेकिन उन्हें क्या पता था उनके यहां आने के बीच एक बड़ा बयान उनका इंतजार कर रहा है। राहुल के वायनाड के पहुंचने के बीच ही कांग्रेस के ही नेता असलम शेर खां ने बड़ा बयान दे दिया। असलम खां ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने की मंशा जाहिर की है। इसके पीछे असलम खान ने तर्क दिया है कि अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी में कोई गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

aslam sher khan , ex-union minister&hockey Olympian on his letter to Rahul Gandhi: I wrote when Congress lost elections once again. When Rahul Gandhi said he wants to step down&wants someone else, someone not from his family, to take the charge I thought there's an opportunity. pic.twitter.com/opsE6gxlhy