Assam  : बोडोलैंड परिषद चुनाव में एनडीए की जीत, अमित शाह ने जताया सभी का आभार

नई दिल्ली। असम बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनावों में एनडीए में लोगों ने भरोसा जताया है। इस चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। असम विधानसभा चुनाव से पहले मिली इस जीत को बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीपीएल, सीएम सोनोवाल, मंत्री एचबी सरमा और पार्टी की असम इकाई समेत प्रदेश के लोगों को इसकी बधाई दी है। उन्होंने पीएम मोदी में भरोसा जताने के लिए लोगों का आभार भी जताया है।

NDA secured comfortable majority in Assam Bodoland Territorial Council polls. Congratulations to our ally UPPL, CM Sonowal, State Min HB Sarma & party's Assam unit. I thank people of Assam for their continued faith in PM's resolve towards developed North East: Home Min Amit Shah pic.twitter.com/9WT0nfNhaP